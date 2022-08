Red Bull Under My Wiiings de Ricardo "FOX" Pacheco em andamento

A maior lenda portuguesa dos Esports está à procura dos melhores talentos da nova geração! Esta busca é o principal objetivo do primeiro Red Bull Under My Wiiings de Ricardo "FOX" Pacheco, uma iniciativa que começa com uma seleção online e termina com a participação numa grande competição de CS:GO. Pelo meio há lugar para muita mentoria e passagem de conhecimentos, numa experiência única.

Para os fãs de Counter-Strike, Ricardo "FOX" Pacheco é um nome que dispensa apresentações. Aos 35 anos, o atleta de Guimarães é de longe a principal referência portuguesa dos Esports – estatuto que alcançou depois de pisar os principais palcos internacionais ao serviço de diferentes equipas profissionais. A entrada para a família Red Bull veio reforçar as suas ambições, que passam pela conquista de um Major. Para já é o único que conseguiu escrever as suas credenciais em torneios de topo, o que é praticamente sinónimo da chegada ao olimpo.

Com a primeira edição do Red Bull Under My Wiiings, "FOX" está focado em transmitir conhecimento e liderar a próxima geração de talentos naquele que é ainda hoje um dos jogos mais populares do mundo – mobilizando uma autêntica legião de fãs: Counter-Strike Global Offensive ou simplesmente CS:GO para os fãs.

Para poder sonhar com um lugar na equipa de cinco elementos de FOX, o primeiro passo é garantir a inscrição até à próxima quarta-feira (3 de agosto) – o que implica o envio de até três demos de jogos para avaliação. A idade mínima para participar são os 18 anos e a máxima 28. A partir do dia 8 de agosto arrancam os treinos online, seguindo-se um bootcamp em Lisboa (15 a 18 de agosto). Os eleitos vão estrear-se em competição nos qualificadores do OMEN WGR Retake, nos dias 3 e 4 de setembro (e 10 e 11 de setembro, em caso de qualificação).

+INFO E INSCRIÇÕES:

https://foxgaming.pt/undermywiiings/ | https://www.redbull.com/pt-pt/projects/under-my-wiiings-fox/