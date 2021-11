Red Bull Untaped: Segundo qualificador a 4 e 5 de dezembro

É a grande oportunidade para os fãs de Magic: The Gathering Arena. O segundo qualificador do Red Bull Untapped é já nos dias 4 e 5 de dezembro. Em causa está o apuramento para uma final mundial presencial que vai animar a Comic Con Portugal. O prize pool em disputa é de 45.000$USD!

Depois do sucesso do ano passado, o Red Bull Untapped está de volta para trazer todas as emoções de um jogo com crescente popularidade no nosso país e no mundo: Magic: The Gathering Arena. Concluído o primeiro apuramento, o segundo qualificador está marcado para os próximos dias 4 e 5 de dezembro. O objetivo é apurar mais quatro jogadores portugueses (de um total de 8) para a final mundial do Red Bull Untapped, que este ano vai ter lugar na Comic Con Portugal, em Lisboa, nos dias 11 e 12 de dezembro, e que reunirá apenas 16 jogadores.

Além do estímulo de voltar às competições presenciais, os eleitos vão ter no horizonte uma forte motivação: um prize pool de 45.000$US dólares.

RED BULL UNTAPPED 2021

CALENDÁRIO

6/7 NOV. QUALIFICADOR NACIONAL I

4/5 DEZ. QUALIFICADOR NACIONAL II

11/12 DEZ. FINAL MUNDIAL RED BULL UNTAPPED \ Comic Con Portugal

PRIZE POOL

1º 12.000$USD

2º 8.000$USD

3º-4º 4.000$USD

5º-8º 2.250$USD

9º-16º 1.000$USD

+ INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:

https://www.redbull.com/pt-pt/events/red-bull-untapped-2021