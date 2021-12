Red Bull Untapped: Lisboa é palco da final mundial

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois dos vários qualificadores nacionais e internacionais são já conhecidos os 16 eleitos que vão disputar no próximo fim-de-semana (11 e 12 de dezembro) a final mundial do Red Bull Untapped. Esta batalha de Magic: The Gathering Arena vai animar a Comic Con Portugal. O prize pool em disputa é de 45.000$USD!

Nove entre 16 finalistas apurados à escala global. Números que provam bem a qualidade dos jogadores portugueses de Magic: The Gathering Arena que vão disputar no próximo fim-de-semana (11 e 12 de dezembro) a final mundial do Red Bull Untapped. A competição vai decorrer num ambiente à altura - a Comic Con Portugal (Parque das Nações, Lisboa).

Esta caminhada começou com o apuramento no primeiro qualificador de Márcio "Kbol" Carvalho, Miguel "Edmvyrus" Simões, João "W3r3b34r" Andrade e Fábio "MayaPlays" Sousa. Já o segundo qualificador nacional garantiu mais quatro jogadores lusos: Pedro "PMartinho" Martinho, Rui "Sonic Weed" Barbosa, Nelson "NeRodrigues" Rodrigues e Tiago "Tagas-Sagat" Martins. Finalmente, Pedro "Flash" Silva apurou-se no segundo qualificador internacional.

No sábado (11 de dezembro), pelas 10 da manhã tem lugar o apuramento do Top 4 mundial. Domingo (12 de dezembro), a partir das 13 horas, arranca a grande final que vai eleger o Campeão Mundial do Red Bull Untapped 2021. Toda a ação pode ser acompanha em direto no canal Red Bull da Twitch (www.twitch.tv/redbullpt).

Na competição vai estar em disputa um prize pool de 45.000$US dólares.