Red Dead Redemption 2: Conteúdos PC seguem para as consolas

Os conteúdos de Red Dead Redemption 2 que eram exclusivos da versão PC do jogo estão finalmente a caminho das consolas.





A Rockstar já disponibilizou as atualizações do Story Mode e a Moonshiners de Red Dead Online na PlayStation 4.A versão Xbox One do jogo recebe estes updates no dia 21 de janeiro de 2020. Atualizações que incluem missões ‘Bounty Hunter’ e ‘Gang Hideouts’.