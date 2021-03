Returnal atinge fase Gold

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que o aguardado Returnal, um jogo de ação roguelike na terceira pessoa da Housemarque, que chegará em exclusivo para a PlayStation®5 no próximo dia 30 de abril, totalmente localizado em português, atingiu a fase Gold, o que significa que o seu processo de desenvolvimento está terminado.

Neste título, depois de uma aterragem forçada num planeta alienígena hostil em constante mudança, Selene deverá investigar a paisagem desolada de uma civilização antiga para poder escapar. Isolada e sozinha, a protagonista enfrenta-se a um combate encarniçado pela sobrevivência. Uma e outra vez, derrotada, vê-se forçada a reiniciar a sua jornada sempre que morre.

Através deste intenso mundo de aventuras, os jogadores irão descobrir que os itens à sua disposição mudam à medida que também o planeta muda. Cada ciclo oferece novas combinações, que os obrigam a superar os seus limites e enfrentar os combates com estratégias sempre diferentes.

Animada com efeitos visuais impactantes, a beleza sombria do mundo decadente em Returnal está infestada de surpresas explosivas, e os jogadores terão de explorar, descobrir e lutar enquanto avançam por esta implacável aventura, com o mistério a persegui-los a cada movimento.

Criado para ter um elevado índice de repetibilidade, o mundo em constante mudança de Returnal convida os jogadores a encararem a derrota de frente e a enfrentarem desafios novos a cada renascimento.

Graças às funcionalidades da PlayStation®5, os jogadores terão a oportunidade de saltar através de portais entre mundos com um sistema SSD de velocidade ultra rápida e regressar à ação com velocidades de carregamento quase instantâneas, alternar instintivamente entre modos de tiro com um único gatilho adaptativo e passar diretamente da visão de mira para o disparo secundário da sua arma e, entre outras coisas, sentir todas as ações do jogo. Graças ao Tempest 3D AudioTech da consola, poderão ainda ouvir a ação de todos os lados, desde as balas que passam ao seu lado, aos inimigos que os sobrevoam ou se aproximam furtivamente por trás.

Returnal chegará em exclusivo para a PlayStation®5 no próximo dia 30 de abril e já está disponível para reserva tanto nos pontos de venda habituais como na PlayStation®Store. Título conta com uma Edição Standard, disponível por 79,99€ e uma Edição Digital Deluxe, disponível por 89,99€. Ambas incluem, para além do título, 2 fatos no jogo para Selene.