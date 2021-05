Returnal chega em exclusivo à PS5

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que Returnal, o aguardado jogo de ação roguelike na terceira pessoa que foi desenvolvido pela Housemarque, chega hoje em exclusivo à PlayStation®5. Para assinalar o lançamento e a chegada do título aos pontos de venda habituais e à PlayStation®Store, a PlayStation® Portugal irá transmitir a partir das 18h00, um episódio especial do MODO PlayStation dedicado ao jogo.

Para além de mostrar vários minutos de gameplay de Returnal, este episódio especial do MODO PlayStation que será transmitido no canal oficial de YouTube da PlayStation® Portugal, contará ainda com a presença de dois convidados muito especiais. A primeira é Ana Pires, investigadora no Centro de Robótica e Sistemas Autónomos do INESCTEC e a primeira portuguesa a terminar com sucesso o Curso de Cientista-Astronauta no âmbito do Projeto PoSSUM, apoiado pela NASA, que falará da sua experiência enquanto cientista-astronauta, da sua paixão por ficção científica e também sobre a grande importância da representatividade feminina nas ciências espaciais, num paralelo ao ambiente do jogo. O segundo convidado é Pedro Sousa, produtor da Sony Xdev, que irá falar sobre qual o papel deste estúdio interno no apoio ao desenvolvimento deste videojogo da Housemarque, sobre o que torna Returnal realmente inovador e de que forma tira o máximo partido de todas as funcionalidades da PlayStation®5, oferecendo uma verdadeira experiência de jogabilidade de próxima geração.

Há mais surpresas e, durante este episódio especial do MODO PlayStation que visa assinalar o lançamento de Returnal, será também lançado um desafio à comunidade, que terá a oportunidade de se habilitar a ganhar uma Edição Digital Deluxe do jogo, assim como os auscultadores sem fios com microfone Pulse 3D, aperfeiçoados para áudio em 3D nas consolas PlayStation®5.

De lembrar que Returnal conta a história de Selene, uma exploradora espacial que, após uma aterragem forçada num planeta alienígena hostil em constante mudança, deverá investigar a paisagem desolada de uma civilização antiga para poder escapar. Sozinha e isolada, Selene enfrenta-se a um combate encarniçado pela sobrevivência. Uma e outra vez, derrotada, vê-se forçada a reiniciar a sua jornada sempre que morre.

O jogo, que recebeu recentemente um novo novo trailer totalmente localizado em português e que chega em exclusivo à PlayStation®5 hoje, dia 30 de abril, conta com uma Edição Standard, disponível por 79,99€ e uma Edição Digital Deluxe, disponível por 89,99€. Ambas incluem, para além do título, 2 fatos no jogo para Selene.

A Edição Digital Deluxe inclui ainda:

Arma Eletroestacadora

Arma Atirador Cavo

1 consumível Estimulante Reflexo

1 artefacto Massa Pulsante

1 Reforço de Adrenalina

Banda sonora digital