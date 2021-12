Returnal considerado o Melhor Jogo de Ação nos The Game Awards 2021

Os The Game Awards 2021, o evento que premeia os melhores jogos do ano e que celebra a indústria dos videojogos foi transmitido ao vivo esta madrugada e revelou os vencedores das 30 categorias selecionadas. Returnal, o incrível shooter roguelike exclusivo PlayStation® dos estúdios Housemarque recebeu o prémio de Melhor Jogo de Ação, onde faziam parte da lista de nomeados os títulos Back 4 Blood, Chilvary II, Deathloop e Far Cry 6. De salientar que Returnal esteve ainda nomeado para as categorias de Melhor Design Áudio e Melhor Direção.

O conceituado jogo It Takes Two, que tem vindo a colecionar elogios junto da crítica nacional e internacional foi eleito Jogo do Ano nos The Game Awards 2021. O jogo desenvolvido pela Electronic Arts e que está disponível para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5 recebeu ainda os Prémios de Melhor Jogo Multijogador e Melhor Jogo Familiar.

De salientar DEATHLOOP, o shooter na primeira pessoa, lançado a 14 de setembro deste ano, que se encontra disponível para PlayStation®5, que venceu nas categorias de Melhor Direção e Melhor Direção Artística, e ainda Kena: Bridge of Spirits, disponível para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5, que recebeu os prémios de Melhor Jogo Indie e Melhor Estreia Indie.

A não esquecer que estes e outros títulos presentes nos Prémios The Game Awards 2021 se encontram em promoção na PlayStation®Store até ao próximo dia 13 de dezembro, segunda-feira.