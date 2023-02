Returnal já chegou ao PC

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que Returnal, o premiado shooter na terceira pessoa da Housemarque, já chegou ao PC (Steam e Epic Store). O jogo, que se encontra disponível para compra por 59,99€, inclui as tecnologias NVIDIA DLSS e AMD FSR, que permitem melhorar o framerate sem comprometer a resolução.

Isto significa que os jogadores de PC já poderão conhecer a história de Selene, uma astronauta que, depois de uma aterragem forçada num planeta alienígena hostil em constante mudança, deverá investigar uma civilização antiga para poder escapar. Isolada e sozinha, Selene enfrenta-se a um combate encarniçado, pela sobrevivência. Uma e outra vez, derrotada, vê-se forçada a reiniciar a sua jornada sempre que morre.

Através deste intenso mundo de aventuras, os jogadores irão descobrir que os itens à sua disposição mudam à medida que também o planeta muda. Cada ciclo oferece novas combinações, que os obrigam a superar os seus limites e enfrentar os combates com estratégias sempre diferentes.

Tal como na versão do jogo para a PlayStation®5, Returnal para PC continua a utilizar o traçado de raios nas sombras, onde também está incluída esta tecnologia aplicada aos reflexos, o que faz com que o contraste nos contornos escuros seja ainda mais destacado.

Relativamente ao som, o jogador poderá desfrutar da galardoada banda sonora com recurso a Dolby Atmos, duas opções de som em 3D ou som envolvente 5.1 e 7.1. Para além disto, Returnal para PC é compatível com o DualSense, mantendo a tecnologia háptica original do comando usando cabo.

Desde o seu lançamento para a PlayStation®5 em 2021, Returnal recebeu ótimas críticas em todo o mundo, e já foi galardoado com prestigiosos prémios como os BAFTA. O título, desenvolvido pela Housemarque, propõe uma mistura única de diferentes géneros, combinando uma fórmula arcade explosiva e um sistema de jogo estilo bullet hell, que oferece uma ação frenética e uma narrativa cinematográfica de ficção científica sombria.