Returnal recebe trailer de lançamento em português

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que Returnal, o aguardado jogo de ação roguelike na terceira pessoa que chegará em exclusivo à PlayStation®5 esta sexta-feira, dia 30 de abril, recebeu hoje um novo trailer, totalmente localizado em português. Nele é possível ver novas imagens de gameplay do jogo e também ficar a conhecer mais alguns pormenores da história de Selene e da sua missão.

Para além disto, o trailer de lançamento mostra ainda a diversidade de biomas que os jogadores descobrirão em Returnal através da exploração, e ainda uma variedade de artefactos, consumíveis e inimigos.

De realçar que, para comemorar o lançamento do novo vídeo, a Housemarque preparou um Guia de Sobrevivência em Returnal, onde deixou alguns conselhos aos jogadores e falou sobre quais são as armas e os dispositivos preferidos dos membros do estúdio. Os jogadores poderão visitar o Blog Oficial da PlayStation® para ler este guia, ou este link para conhecerem tudo o que precisam de saber sobre o jogo, que chegará esta sexta-feira, em exclusivo, à PlayStation®5.

Para já, o título continua disponível para reserva tanto nos pontos de venda habituais como na PlayStation®Store, sendo que conta com uma Edição Standard, disponível por 79,99€ e uma Edição Digital Deluxe, disponível por 89,99€. Ambas incluem, para além do título, 2 fatos no jogo para Selene.

A Edição Digital Deluxe inclui ainda:

Arma Eletroestacadora

Arma Atirador Cavo

1 consumível Estimulante Reflexo

1 artefacto Massa Pulsante

1 Reforço de Adrenalina

Banda sonora digital