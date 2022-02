Revelada a data de lançamento de Ghostwire: Tokyo

A Sony Interactive Entertainment (SIE) revelou ontem, durante o Showcase oficial de Ghostwire: Tokyo, a história do jogo e quase 20 minutos de jogabilidade. O Showcase oficial de Ghostwire: Tokyo foi transmitido ontem, dia 3 de fevereiro, em direto nos canais de Youtube e Twitch da PlayStation®, que pode ser assistido aqui, e proporcionou aos jogadores um vislumbre do que esperar com este título, tendo sido revelada a data de lançamento já para o próximo dia 25 de março, em exclusivo para as consolas PlayStation®5, e já se encontra disponível para reservas na PlayStation®Store.

Ghostwire: Tokyo, um thriller de ação-aventura, foca-se no paranormal, com combate explosivo na primeira pessoa e monstros perigosos, que se desenvolve numa visão assustadora e assombrosa de Tóquio.

Neste incrível título, Akito, a personagem principal, acorda nas ruas desertas de Tokyo, especificamente no bairro de Shibuya, conhecido como um dos cruzamentos pedestres mais movimentados do mundo, com uma voz dentro da sua cabeça e estranhos poderes elementares. Possuído pelo espírito de K.K., Akito terá de trabalhar em conjunto com ele na sua missão de vingança, e dominar um poderoso arsenal de habilidades para desvendar a verdade sombria por trás os desaparecimentos e salvar a cidade deste pesadelo.

Com o desenvolver da história, enquanto Akito, os jogadores aprenderão a controlar e a melhorar as novas habilidades de acordo com o seu estilo de jogo, e terão à sua disposição uma gama de armas mais tradicionais.

No Showcase de Ghostwire: Tokyo foi ainda mostrado um extenso trailer de jogabilidade de explica a estratégia de usar as armas tradicionais e ataques devastadores com os poderes elementares de ar, água e fogo, explicando como evoluir as habilidades para conseguir derrotar ameaças sobrenaturais.

Ghostwire: Tokyo tira partido das funcionalidades da consola PlayStation® de nova geração, uma vez que conta com carregamentos quase instantâneos permitidos pelo SSD ultrarrápido, o Tempest 3D AudioTech transmite a sensação de que o jogador está nas ruas inquietantes desta versão única de Tóquio, os gatilhos adaptativos que, quer em combates com armas convencionais ou poderes sobrenaturais, transportam o jogador diretamente para a ação, os visuais impressionantes a 4K HDR, e o Ray Tracing que permite ver a cidade em alta definição e destaca detalhes como a noite em Shibuya. Será ainda possível sentir o poder das capacidades paranormais com um controlo tático único para cada habilidade e ação da personagem, permitido pelo comando sem fios DualSense™.

Poderás descobrir este thriller de ação-aventura, a partir de 25 de março de 2022, em exclusivo para PlayStation®5, já disponível para reserva na PlayStation®Store nas seguintes edições: Edição Standard por 69,99€ (PVP estimado) e Edição Deluxe por 89,99€ (PVP estimado), que inclui o jogo Ghostwire: Tokyo, três dias de acesso antecipado ao jogo, pacote traje descontraído e traje de Shinobi e Arma Kunai. De mencionar que os subscritores ao serviço PlayStation®Plus poderão usufruir de um desconto de 10% na reserva de Ghostwire: Tokyo, até ao próximo dia 24 de março.