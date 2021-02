Revelada a data de lançamento de Ratchet & Clank: Uma Dimensão À Parte

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que o aguardado Ratchet & Clank: Uma Dimensão À Parte, desenvolvido pelo consagrado estúdio Insomniac Games, chegará em exclusivo à PlayStation®5 no próximo dia 11 de junho. Título contará com uma Edição Standard, disponível desde já para reserva tanto nos pontos de venda habituais como na PlayStation®Store, e com uma Edição Digital Deluxe, que também já pode ser reservada na PlayStation®Store.

Em Ratchet & Clank: Uma Dimensão À Parte, os aventureiros intergalácticos regressam com estrondo e, cabe aos jogadores, ajudá-los a travar um imperador robótico numa demanda para conquistar mundos interdimensionais, sendo o universo de Ratchet e Clank o próximo na sua lista.

Construído de raíz pelo aclamado estúdio Insomniac Games, Ratchet & Clank: Uma Dimensão À Parte vai mais além com a estonteante velocidade e as funcionalidades imersivas da PlayStation®5. As novas tecnologias de feedback háptico e gatilhos adaptativos causam sensações físicas espantosas, fazendo com que o jogo ganhe vida nas mãos dos jogadores através do comando sem fios DualSense™.

"Este é um jogo que não seria possível sem o poder da PlayStation®5", comentou o diretor criativo da Insomniac Games, Marcus Smith, a propósito da demonstração de jogabilidade que o jogo recebeu na Opening Night Live da Gamescom, em agosto do ano passado. "A velocidade do SSD permite-nos saltar pela galáxia quase instantaneamente, e os efeitos especiais como o ray-tracing mostram as capacidades da nova consola", acrescentou na altura.

Entre outras coisas, nesta aventura interdimensional estonteante, com um elenco de rostos familiares e alguns novos aliados, os jogadores terão a oportunidade de abrir caminho com um arsenal de armas absurdas, sentir o ritmo intergaláctico das fendas entre dimensões enquanto elas combinam novos mundos e jogos e visitar planetas nunca vistos e dimensões alternativas de velhos favoritos.

Ratchet & Clank: Uma Dimensão À Parte, PEGI 7, chegará em exclusivo à PlayStation®5 no próximo dia 11 de junho. Título conta com uma Edição Standard, disponível desde já para reserva tanto nos pontos de venda habituais como na PlayStation®Store por 79,99€ (PVP Estimado), e ainda com uma Edição Digital Deluxe, que também já pode ser reservada na PlayStation®Store por 89,99€.

A Edição Digital Deluxe de Ratchet & Clank: Uma Dimensão À Parte inclui:

Jogo Completo

Cinco Conjuntos de Armaduras

Conjunto de Imagens para usar no Modo Fotografia

20 Raritanium*

Banda Sonora Digital

Livro de Arte Digital

De realçar que aqueles que reservarem já este título da Insomniac Games, tanto nos pontos de venda habituais como na PlayStation®Store, desbloquearão o seguinte conteúdo bónus mais cedo no jogo:

Conjunto de armadura de carbonox

Arma pixelizador