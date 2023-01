Revelada a Team of the Year de FIFA 23

Foram revelados no final da semana passada os jogadores que fazem parte da Team of the Year do FIFA 23 da EA Sports™. A equipa já chegou às consolas PlayStation®4 e PlayStation®5 no modo FIFA Ultimate Team.

A Team of the Year é composta pelos avançados Kyllian Mbappe (PSG), Karim Benzema (Real Madrid) e Lionel Messi (PSG), pelos jogadores de meio-campo Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Kevin De Bruyne (Manchester City) e Luka Modric (Real Madrid), pelos laterais Achraf Hakimi (PSG) e Theo Hernandez (Milan), pelos defesas Virgil Van Dijk (Liverpool) e Éder Militao (Real Madrid), e o guarda-redes Thibaut Courtois (Real Madrid).

As cartas da melhor equipa do ano já estão disponíveis e podem ser obtidas através da abertura de packs, pela habilidade do jogador e através de FIFA Points que podem ser adquiridos na PlayStation®Store.

De lembrar também que os jogadores de FIFA 23 na PlayStation® poderão comprar packs FUT para adquirirem novos jogadores e consumíveis que os podem ajudar a construir o seu clube e a melhorar a química da sua equipa, usando FIFA Points, que estão disponíveis para aquisição de forma segura na PlayStation®Store, ou Moedas que são ganhas no jogo disputando várias partidas, concluindo desafios ou vendendo jogadores no mercado de transferências. De realçar que existem carregamentos de carteira disponíveis nos pontos de venda habituais, que poderão ser utilizados pelos jogadores para acrescentar fundos à sua conta PSN e comprar, na PlayStation®Store, os FIFA Points.

O foco do FIFA 23 é fazer com que o jogo seja o mais autêntico da franquia. Para isso, a EA aprimorou o sistema de captura HyperMotion2 e o algoritmo de aprendizagem automática que faz análise de dados para que os jogadores, e todo o ambiente ao redor, sejam mais realistas que nunca. A EA apresentou uma série de melhorias que foram possíveis graças a esta inovadora tecnologia e tornam o jogo ainda mais imersivo, e os ambientes também receberam upgrades.

Com mais de 19 000 jogadores, 700 equipas, 100 estádios e mais de 30 ligas diferentes, os jogadores poderão desfrutar de todo o realismo de FIFA 23 durante horas e horas.

Outro objetivo da EA com este título é garantir que o seu gameplay permite ainda mais input dos jogadores, e as novas mecânicas têm como objetivo que os jogadores tenham controlo total sobre a forma como passam a bola, marcam golos e se movimentam. Entre estas novidades está uma nova mecânica de risco e recompensa baseada na habilidade dos jogadores que, juntamente com outras coisas, permitem um maior controlo da ação.

O FIFA 23 conta ainda com vários modos onde os jogadores poderão colocar à prova todas estas melhorias mecânicas e visuais. Um dos novos modos que chegará à série é o FUT Moments, onde os jogadores poderão criar a sua própria equipa cheia de ícones, Heróis FUT e qualquer outra pessoa que possam pensar graças à Ultimate Team.

Pro Clubs, Volta Football e o Modo Carreira também introduzem novas formas de interagir com o FIFA 23.

Outra novidade é que, quer joguem na PlayStation®4 ou na PlayStation®5, os jogadores poderão competir contra os seus amigos que utilizem uma plataforma da mesma geração em modos 1x1 via crossplay, desfrutando com eles do Ultimate Team, Online Seasons, Online Friendlies e muito mais.

O EA SPORTS™ FIFA 23 leva então o The World's Game para dentro de campo, com os torneios masculinos e femininos do FIFA World Cup™, a adição de equipas de futebol feminino e novas formas de jogares os teus modos favoritos. As melhorias à tecnologia HyperMotion2 trazem ainda mais ação e realismo do futebol para o campo na PS5. Alimentadas com o dobro das capturas de movimentos reais, as partidas apresentam uma quantidade nunca antes vista de animações de futebol realistas.

Para os jogadores que ainda não adquiriram o título FIFA 23, este encontra-se disponível na PlayStation®Store, nas edições Standard para a PlayStation®4 por 69,99€, Standard para a PlayStation®5 por 79,99€ ou na Edição Ultimate para a PS4™ e PS5™ que, ao invés dos habituais 99,99€, encontra-se atualmente com 60% de desconto, até ao dia 1 de fevereiro de 2023, podendo ser adquirida por apenas 39,99€.