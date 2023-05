Revelada data de lançamento de Convergence: A League of Legends Story

A Riot Forge e a Double Stallion Games revelaram o novo trailer de história e anunciaram a data de lançamento de CONVERGENCE: A League of Legends Story™, um single player 2D de ação protagonizado por Ekko, um dos Champions mais adorado pelos dos fãs, que controla o tempo.

CONVERGENCE: A League of Legends Story™ estará disponível a partir de 23 de maio de 2023 para Nintendo Switch™, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®4 (PS4™) e PlayStation®5 (PS5™), assim como para PC via Steam, GOG e na Epic Games Store.

Em CONVERGENCE: A League of Legends Story™ os jogadores irão explorar o espetacular mundo de Zaun como Ekko, um jovem inventor com um engenhoso dispositivo usado para manipular o tempo. Segue a jornada de Ekko, um dos Champions favorito dos fãs de League of Legends, enquanto ele descobre que o poder de alterar o tempo vem com muitas consequências.

Desenvolvido pela Double Stallion Games, CONVERGENCE: A League of Legends Story™ é um 2D Action Platformer com um incrível estilo artístico, focado em fortes dinâmicas de combate e oportunidades únicas de exploração conseguidas através da habilidade de Ekko de viajar no tempo e espaço.