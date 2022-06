Revelada data de lançamento de The Last of Us Parte I

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou a data de lançamento de The Last of Us Parte I, o remake da Naughty Dog do título homónimo lançado em 2013, para dia 02 de setembro de 2022 na PlayStation® 5. Está ainda a ser desenvolvida uma versão para PC. Além disso, The Last of Us Parte I, que incluirá a prequela Left Behind, já está disponível para reserva na PlayStation® Store.

Este anúncio teve lugar no Summer Game Fest, um dos eventos mais aguardados do ano na indústria dos videojogos, onde se partilham novidades dos grandes títulos que estão para lançamento. Neil Druckmann, co-presidente da Naughty Dog, Troy Baker e Ashley Johson, os atores que interpretam Joel e Ellie, os protagonistas icónicos de The Last of Us Parte I, acompanharam no palco Geoff Keighley, apresentador do evento, para anunciar o regresso do aclamado título.

The Last of Us Parte I, PEGI 18, já está disponível para reserva na PlayStation® Store. O título conta com uma Edição Standard e uma Edição Digital Deluxe.

A Edição Standard, que inclui a história completa do The Last of Us Parte I e a prequela Left Behind, está disponível para reserva por 79,99€. A Edição Digital Deluxe, que inclui ainda o desbloqueio antecipado de duas habilidades aumentadas, melhoramentos para armas, setas explosivas, filtro Dither Punk, modo contrarrelógio e seis visuais para armas, está disponível para reserva por 89,99€.

Como incentivo de reserva, para qualquer uma das duas edições para a PlayStation®5, serão recebidos artigos de jogo para desfrutar no título. Aqui serão incluídos suplementos e peças de armas bónus para atualizar o arsenal.

The Last of Us Parte I foi criado de raiz para a PlayStation®5, atualizando as mecânicas de gameplay, melhorando os controlos e expandindo as funcionalidades de acessibilidade para que todos os jogadores possam desfrutar do título. Além disso, os efeitos, a exploração e o combate também foram melhorados. Para tirar o máximo de proveito do poderoso hardware da PlayStation®5, o áudio 3D, feedback háptico e gatilhos adaptativos também foram integrados.