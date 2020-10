Revelada nova publicidade da PlayStation 5

A Sony Interactive Entertainment (SIE) revelou hoje uma nova publicidade sobre a PlayStation®5 totalmente localizada em português. Este vídeo épico, dedicado a toda comunidade PlayStation® que anseia pela chegada da nova consola no dia 19 de novembro, conta com a voz do ator e realizador português Diogo Morgado, e mostra que, com a PlayStation®5, existem novos mundos por explorar.

"Queremos ver o que nunca foi visto, ouvir o que nunca foi ouvido, sentir o que nunca foi sentido. Não há limites para onde podemos ir. Para o que iremos descobrir. Somos todos exploradores", pode ouvir-se Diogo Morgado na primeira pessoa a falar para todos os jogadores.

Esta não é a primeira vez que o ator e realizador português empresta a voz dentro do universo PlayStation®. No passado, Diogo Morgado, já deu vida, através da voz, a Markus, uma das personagens principais do aclamado título para a PlayStation®4, Detroit: Become Human. O ator também dobrou um jogo da Sucker Punch, o inFAMOUS: Second Son™.

A PlayStation®5 chegará às lojas portuguesas a 19 de novembro, sendo que a edição digital custará 399,99€ e a consola com a unidade de disco Blu-Ray Ultra HD custará 499,99€