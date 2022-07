Reveladas algumas características de Marvel’s Spider-Man Remastered para PC

A Sony Interactive Entertainment (SIE) revelou algumas das características de Marvel’s Spider-Man Remastered para PC, que os jogadores poderão desfrutar a partir do próximo dia 12 de agosto. O título, que está a ser desenvolvido pela Insomniac Games, PlayStation Studdios e a Nixxes Software, oferecerá amplas opções de configuração adequadas para os utilizadores de PC e as suas variedades de hardware. Além disso, introduzirá novas técnicas e ferramentas para um funcionamento ainda melhor.

Deste modo, Marvel’s Spider-Man Remastered oferece reflexos com traçado de raios para utilizadores com hardware compatível, com distintos níveis de qualidade, a implementação da tecnologia NVIDIA DLAA e NVIDIA DLSS, opções de resolução de saída e compatibilidade com vários e distintos formatos de monitores. Para além disto, os jogadores poderão personalizar com maior detalhe os sistemas de renderização com níveis de qualidade e opções algorítmicas adicionais, como a tecnologia SSAO ou a filtragem de texturas, a compatibilidade com o modo janela e tela completa e, entre outros, recursos de acessibilidade.

Da mesma forma, o título oferecerá muitas opções de periféricos e de personalização graças à sua compatibilidade com o comando DualSense e também será compatível com conquistas e jogos guardados na nuvem, tanto na Steam como na Epic Games Store.

Além disto, a SIE anunciou ainda que quem comprar o título antes do lançamento receberá o seguinte:

Desbloqueio antecipado de três trajes de Spider-ManTraje Iron Spider

Traje Spider-Punk

Traje de Velocidade

Desbloqueio antecipado do Spider-Dron

5 Pontos de habilidade adicionais para gastar em melhorias do Spidey

A compra antecipada já está disponível na Steam e Epic Games Store. Consulta toda a informação no Blog Oficial da PlayStation®.