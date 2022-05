Reveladas algumas funções de acessibilidade de God of War Ragnarök

A Sony Interactive Entertainment (SIE) revelou, através do Blog Oficial da PlayStation®, algumas das novas funções de acessibilidade que estarão disponíveis no muito aguardado God of War Ragnarök.

"Não só redesenhámos a interface para proporcionar mais flexibilidade e legibilidade, como também reconfigurámos o remapeamento dos botões do zero, de forma a aumentar a capacidade de personalização dos sistemas de combate e interações", escreveu Mila Pavlin, Lead UX Designer nos Santa Monica Studios. E acrescentou: "Todas as funcionalidades de acessibilidade do God of War (2018) foram mantidas e expandidas, de forma a incluir mais de 60 opções com as quais será mais fácil adaptar o jogo ao estilo e às necessidades de cada jogador".

Entre as novidades está que as funções de acessibilidade do God of War (2018) para PC foram adicionadas ao God of War Ragnarök. "Na versão para PC de God of War (2018) o nosso objetivo era melhorar e polir algumas das funções mais populares da versão inicial para a PlayStation®, coisa que continuamos a oferecer em God of War Ragnarök para a PlayStation®4 e PlayStation®5", disse Mila Pavlin, enumerando, de seguida, essas funcionalidades: "sprint auto sprint", "ponto permanente (mira sempre ativada)", "estilo da mira" e "estilo de bloqueio".

As novidades não ficam por aqui e, o novo, e muito aguardado, God of War Ragnarök contará ainda com melhorias no sistema de legendas, de forma a proporcionar aos jogadores ainda mais personalização e informações, e melhorias no tamanho do texto e ícones.

O sistema de remapeamento dos botões também foi redesenhado para que os jogadores possam personalizar as suas próprias configurações em God of War Ragnarök. Isto significa que os jogadores poderão trocar as ações de botões individuais e, para ações mais complexas, escolher configurações diferentes de uma lista predefinida.

Para além disto, foi ainda anunciado um novo modo de alto contraste, que permitirá aos jogadores aplicarem cores a objetos dentro do jogo, como alvos, inimigos, outras personagens e vários tipos de objetos.

O novo God of War Ragnarök contará ainda com um Sistema de Navegação da câmara, que dará aos jogadores a possibilidade de orientarem o seu campo de visão para o objetivo da bússola. Quando não estiverem em combate, por exemplo, e pressionarem o botão de auxílio de navegação, o seu campo de visão será redirecionado na direção do próximo objetivo da história.