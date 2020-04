Reveladas novas datas de lançamento de The Last of Us Parte II e Ghost of Tsushima

A Sony Interactive Entertainment (SIE) revelou as datas de lançamento dos aguardados títulos The Last of Us Parte II e Ghost of Tsushima. O aguardado título da Naughty Dog, desenvolvido em exclusivo para a PlayStation®4, estará disponível a partir do próximo dia 19 de junho de 2020. Já Ghost of Tsushima, desenvolvido pelo estúdio americano Sucker Punch Productions, chegará à PlayStation®4 no próximo dia 17 de julho, também em exclusivo.

"Gostava de parabenizar e agradecer às equipas da Naughty Dog e do estúdio Sucker Punch Productions por todo o seu trabalho, que reconhecemos não ser uma tarefa fácil tendo em conta a situação atual", diz Hermen Hulst, líder dos Worldwide Studios, acrescentanto que "ambas as equipas trabalharam bastante para entregar experiências de alta qualidade, e mal podemos esperar para ver o que irás achar delas assim que forem lançadas em apenas alguns meses". Hermen Hulst agradeceu não só às equipas da Naughty Dog e do Sucker Punch Productions, mas também a toda a comunidade PlayStation, por todo o seu "apoio e paciência".

The Last of Us Parte II é uma aventura intensa, dramática e emotiva, onde os jogadores terão a oportunidade de enfrentar os crescentes conflitos morais criados pela incansável busca de vingança da protagonista Ellie. Aqui, cinco anos após a sua perigosa viagem pelos Estados Unidos pós-pandémicos, Ellie e Joel assentaram em Jackson, Wyoming. Viver entre uma comunidade próspera de sobreviventes trouxe-lhes paz e estabilidade, apesar da constante ameaça dos infetados e de outros sobreviventes mais desesperados. No entanto, quando um evento violento interrompe esta paz, Ellie embarca numa viagem incansável para fazer justiça e virar a página e, à medida que persegue os responsáveis um a um, é confrontada com as devastadoras repercussões físicas e emocionais das suas ações.

Em The Last of Us Parte II os jogadores poderão acompanhar a viagem da Ellie pelas montanhas e florestas tranquilas de Jackson até às ruínas exuberantes e cobertas de vegetação da Grande Seattle, e de encontrar novos grupos de sobreviventes, ambientes desconhecidos e traiçoeiros, bem como evoluções aterradoras dos infetados.

Criados pela mais recente versão do motor da Naughty Dog, o mundo e as personagens mortíferas deste título são mais realistas e meticulosamente detalhados do que nunca.

A propósito deste título, importa lembrar que, recentemente, a Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou que o conceituado jogo "The Last of Us", desenvolvido em exclusivo para a PlayStation® pela Naughty Dog, irá ser adaptado para uma série televisiva na HBO. E que a série contará com a colaboração da Sony Pictures Television e será da responsabilidade de Craig Mazin, criador da aclamada série Chernobyl, e de Neil Druckmann, diretor criativo e responsável máximo da saga The Last of Us.

Para além da data de lançamento de The Last of Us Parte II, foi também anunciada a data de lançamento do aguardado Ghost of Tsushima. Desenvolvido pelo estúdio americano Sucker Punch Productions, o jogo chegará à PlayStation®4 no próximo dia 17 de julho.

Neste título desenvolvido em exclusivo para a PS4™, no final do século XIII, o império mongol devastou nações inteiras no decorrer da campanha para conquistar o Oriente e, a ilha de Tsushima é o último ponto de defesa entre o território japonês e a enorme invasão mongol liderada pelo implacável e astucioso general Khotun Khan.