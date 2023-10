Revelado novo design para a PlayStation 5

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Sony Interactive Entertainment (SIE) revelou hoje, através do Blog Oficial da PlayStation®, um novo design para as suas consolas PlayStation®5, que reduz em 30% o seu tamanho e em 18% e 24% o seu peso, mantendo toda a potência e características da PS5™. Estes modelos substituirão os anteriores uma vez que termine o seu stock e poderão encontrar-se nos pontos de venda habituais e PlayStation Direct a partir de novembro.

"Para responder à evolução das necessidades dos jogadores, as nossas equipas de engenharia e design colaboraram num novo formato que proporciona uma maior escolha e flexibilidade", escreveu Sid Shuman, Senior Director na SIE. E acrescentou: "As mesmas funcionalidades tecnológicas que tornam a PlayStation®5 a melhor para jogar estão reunidas num formato mais pequeno, juntamente com uma unidade de disco Blu-ray Ultra HD acoplável e um SSD de 1 TB para mais armazenamento interno".

De realçar que o volume destes novos modelos foi reduzido em mais de 30% e o peso em 18% e 24% em comparação com os modelos anteriores. Aqueles que adquirirem o novo modelo da PlayStation®5 na sua versão digital, poderão adicionar-lhe posteriormente uma unidade de disco Blu-Ray Ultra HD posteriormente, já que este será vendido separadamente por 119,99€*.

O preço recomendado das duas consolas continuará a ser o mesmo:

PS5 con Ultra HD Blu-ray disc – 549.99€*

PS5 Digital Edition – 449.99€*

A SIE anunciou ainda que um suporte horizontal será incluído nestes novos modelos da PlayStation®5. Além disso, um novo suporte vertical compatível com todos os modelos da consola será vendido separadamente por um PVP recomendado de 29,99€.