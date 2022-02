Revelado novo trailer a antecipar o lançamento de Gran Turismo 7

A Sony Interactive Entertainment (SIE) revelou hoje o fantástico trailer a antecipar o lançamento do aguardado título Gran Turismo®7 dos estúdios Polyphony Digital, que já está disponível no canal de YouTube da PlayStation® Portugal. Gran Turismo®7 tem data de lançamento no próximo dia 4 de março, em exclusivo para a PlayStation®4 e PlayStation®5 e já está disponível para reserva na PlayStation®Store e nas lojas habituais.

O trailer intitulado de "Ready, Set, GT", localizado em português, já está disponível no canal de YouTube da PlayStation® Portugal e faz a contagem decrescente para a chegada do novo título da franquia de Gran Turismo™, que irá expandir o verdadeiro simulador de condução para o mundo da cultura automóvel. Faz ainda referência aos mais variados modos de jogo que fazem parte deste título e que irão agradar todos os fãs. Quer sejas um piloto competitivo ou casual, um colecionador, um amante da afinação, um decorador ou um fotógrafo, conquista o teu lugar com uma impressionante série de modos de jogo presentes no Gran Turismo®7.

Poderás expandir o verdadeiro simulador de condução para o mundo da cultura automóvel e descobrir o Gran Turismo®7 para a PlayStation®4 e PlayStation®5, a partir de 4 de março de 2022, com a Edição Standard para a PlayStation®4 (69,99€) e para a PlayStation®5 (79,99€) ou com a Edição 25º Aniversário (99,99€).