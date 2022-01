Revelado novo Trailer de História de Horizon Forbidden West

A Sony Interactive Entertainment (SIE) revelou ontem, dia 19 de janeiro, um novo e fantástico trailer de Horizon Forbidden West, o aguardado título AAA dos estúdios Guerrilla, totalmente localizado em português, já disponível no canal de Youtube da PlayStation®Portugal, que se foca na história da nova aventura de Aloy na fronteira do Forbidden West, revelando algumas personagens presentes neste novo capítulo da história da heroína. A sequela do aclamado Horizon Zero Dawn tem data de lançamento a 18 de fevereiro de 2022 em exclusivo para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5, e já está disponível para reserva na PlayStation®Store e nas lojas habituais.

O incrível trailer de história refere diversas ameaças que Aloy terá de enfrentar: uma praga que ameaça o fim do mundo, Regalla e os seus rebeldes, Sylens e muitos novos perigos que ainda estão por revelar. No entanto, Aloy não os enfrentará sozinha e, enquanto se aventura na fronteira do Forbidden West, contará com o apoio de companheiros familiares, incluindo Varl e Erend, e novos, como Zo, Alva e Kotallo.

Foi ainda revelado, através do Blog Oficial da PlayStation®, um novo visual do jogo Horizon Forbidden West que coloca Aloy e os seus companheiros contra Regalla e algumas das mais perigosas máquinas do Forbidden West. Apresenta ainda Sylens, Hekarro, o Chefe da tribo Tenakth, e Tilda, uma nova personagem misteriosa com uma ligação especial com o passado.

Junta-te à Aloy na sua aventura pelo Forbidden West onde tempestades implacáveis e uma destruição imparável assolam a resistência dispersa da humanidade, enquanto novas máquinas temíveis caçam entre as fronteiras. A vida na Terra caminha rumo à extinção e ninguém conhece o motivo. Aloy terá de desvendar os segredos por trás dessas ameaças e restaurar a ordem e equilíbrio no mundo. Na sua aventura, irá reencontrar velhos amigos, forjar alianças com novas fações guerreiras e descobrir o legado de um passado esquecido. E tudo isto ficando sempre atenta aos avanços de um novo e aparentemente invencível inimigo.

Poderás descobrir este RPG de ação, totalmente localizado em português, a partir de 18 de fevereiro de 2022, em exclusivo para a PlayStation®4 e para PlayStation®5, já disponível para reserva nas lojas habituais e na PlayStation®Store nas seguintes edições: Edição Standard para a PlayStation®4 por 69,99€ (PVP estimado), Edição Standard para a PlayStation®5 por 79,99€ (PVP estimado), Edição Digital Deluxe para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5 por 89,99€ (PVP estimado), Edição Colecionador para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5 por 199,99€ (PVP estimado) e Edição Regalla para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5 por 269,99€ (PVP estimado).