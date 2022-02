Revelado novo trailer de Horizon Forbidden West

A Sony Interactive Entertainment (SIE) revelou ontem, dia 3 de fevereiro, um incrível novo trailer de jogabilidade de Horizon Forbidden West, o aguardado título AAA dos estúdios Guerrilla, que já está disponível no canal de Youtube da PlayStation®Portugal, sobre os desafios do Oeste Proibido. A sequela do aclamado Horizon Zero Dawn tem data de lançamento a 18 de fevereiro de 2022 em exclusivo para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5, e já está disponível para reserva na PlayStation®Store e nas lojas habituais.

No mais recente trailer de Horizon Forbidden West são apresentados os inúmeros desafios que Aloy irá encontrar na nova fronteira, repleta de aventura e perigo. Aqui, a incrível heroína terá de aprender os costumes de cada povoação, enfrentar máquinas letais na arena de combate, partir em busca de peças raras de máquinas para fechar contratos de resgate, explorar ruínas e muito mais.

Para enfrentar os seus inimigos num mundo cada vez mais ameaçador, controlado por Regalla e pelos seus rebeldes, Aloy irá precisar de ferramentas, armas e habilidades, e o novo trailer mostra como algumas melhorias podem ser feitas nas povoações, tal como alterações ao traje, aquisição de novas armas e acessórios para o arco.

Junta-te à Aloy na sua aventura pelo Oeste Proibido onde tempestades implacáveis e uma destruição imparável assolam a resistência dispersa da humanidade, enquanto novas máquinas temíveis caçam entre as fronteiras. A vida na Terra caminha rumo à extinção e ninguém conhece o motivo. Aloy terá de desvendar os segredos por trás dessas ameaças e restaurar a ordem e equilíbrio no mundo. Na sua aventura, irá reencontrar velhos amigos, forjar alianças com novas fações guerreiras e descobrir o legado de um passado esquecido. E tudo isto ficando sempre atenta aos avanços de um novo e aparentemente invencível inimigo.

Poderás descobrir este RPG de ação, totalmente localizado em português, a partir de 18 de fevereiro de 2022, em exclusivo para a PlayStation®4 e para PlayStation®5, já disponível para reserva nas lojas habituais e na PlayStation®Store nas seguintes edições: Edição Standard para a PlayStation®4 por 69,99€ (PVP estimado), Edição Standard para a PlayStation®5 por 79,99€ (PVP estimado), Edição Digital Deluxe para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5 por 89,99€ (PVP estimado), Edição Colecionador para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5 por 199,99€ (PVP estimado) e Edição Regalla para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5 por 269,99€ (PVP estimado).