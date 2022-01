Revelado novo trailer sobre as Tribos de Horizon Forbidden West

A Sony Interactive Entertainment (SIE) revelou hoje um novo e incrível trailer de Horizon Forbidden West, o aguardado título AAA dos estúdios Guerrilla, que já está disponível no canal de Youtube da PlayStation®, que destaca as tribos da fronteira do Forbidden West, referindo as suas terras e apresentando os seus trajes. A sequela do aclamado Horizon Zero Dawn tem data de lançamento a 18 de fevereiro de 2022 em exclusivo para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5, e já está disponível para reserva na PlayStation®Store e nas lojas habituais.

Os habitantes do mundo de Horizon estão divididos em tribos, cada uma com a sua história e tradições, e o mais recente trailer revela informações sobre as ricas e autênticas culturas tribais que Aloy irá encontrar na aventura pelo Forbidden West.

Do lado Este da fronteira encontram-se os Oseram, uma tribo de artesãos, construtores e foliões que apostam as suas reivindicações na fronteira. Já os Carja, receosos do que existe no Forbidden West, guardam o seu território.

Em Plainsong, uma praga vermelha consome os campos, revelando uma biosfera em colapso que ameaça destruir o ciclo da vida. Aqui, os Utaru, uma tribo pacífica, cantam para curar a terra, mas nenhum hino será capaz de os salvar.

No Oeste Aloy irá deparar-se com a tribo dos Tenakth, composta por três clãs, diferentes entre si como as terras que dominam. Depois de gerações de violência, agarram-se agora a uma frágil paz perante um novo inimigo: Regalla e os seus rebeldes. Por mais mortíferos que estes sejam, há rumores de uma tribo ainda mais forte, que procura segredos no Forbidden West.

Junta-te à Aloy na sua aventura pelo Forbidden West onde tempestades implacáveis e uma destruição imparável assolam a resistência dispersa da humanidade, enquanto novas máquinas temíveis caçam entre as fronteiras. A vida na Terra caminha rumo à extinção e ninguém conhece o motivo. Aloy terá de desvendar os segredos por trás dessas ameaças e restaurar a ordem e equilíbrio no mundo. Na sua aventura, irá reencontrar velhos amigos, forjar alianças com novas fações guerreiras e descobrir o legado de um passado esquecido. E tudo isto ficando sempre atenta aos avanços de um novo e aparentemente invencível inimigo.

Poderás descobrir este RPG de ação, totalmente localizado em português, a partir de 18 de fevereiro de 2022, em exclusivo para a PlayStation®4 e para PlayStation®5, já disponível para reserva nas lojas habituais e na PlayStation®Store nas seguintes edições: Edição Standard para a PlayStation®4 por 69,99€ (PVP estimado), Edição Standard para a PlayStation®5 por 79,99€ (PVP estimado), Edição Digital Deluxe para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5 por 89,99€ (PVP estimado), Edição Colecionador para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5 por 199,99€ (PVP estimado) e Edição Regalla para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5 por 269,99€ (PVP estimado).