Revelado novo vídeo de bastidores de Gran Turismo 7

A Sony Interactive Entertainment (SIE) revelou um novo vídeo de bastidores do aguardado Gran Turismo® 7, onde Kazunori Yamauchi, Presidente dos estúdios Polyphony Digital, fala sobre a performance da PlayStation®5 e os benefícios de jogo na consola de nova geração.

Kazunori Yamauchi afirma que a consola PlayStation®5 permitiu alcançar algo que os estúdios Polyphony Digital têm vindo a trabalhar ao longo da série Gran Turismo: um nível de realismo tangível.

Tal como referido no vídeo, Gran Turismo®7 apresenta inúmeros benefícios de jogo para a PlayStation®5, como os gatilhos adaptativos do comando sem fios DualSense™ que permitem sentir a vibração do sistema de travagem anti bloqueio, das rodas a girar e a variação na resistência da travagem de cada carro. De salientar que, através do feedback háptico imersivo, é possível sentir a posição na estrada, desde as ligeiras irregularidades no asfalto até às saliências das bermas. Graças ao poder do Ray Tracing na PS5™ é ainda possível captar fotos com um realismo extraordinário, e o suporte para 4K e HDR a 60 FPS* permitem visuais deslumbrantes e mais realistas do que nunca, como ver o sol a brilhar nas curvas da carroçaria do carro.

De relembrar que o SSD ultraveloz da consola PS5™ permite carregamentos rápidos para iniciar rapidamente as corridas, entrar nos lobbies, explorar a garagem e navegar de forma veloz pelos vários modos e menus do GT7™ e, graças ao áudio em 3D da consola PS5™**, é possível sentir a posição dos outros carros e pilotos na estrada com uma claridade única.

Quer sejas um piloto competitivo ou casual, um colecionador, um amante de tuning, um designer ou um fotógrafo, conquista o teu lugar com uma impressionante série de modos de jogo incluindo Campanha GT***, Arcada e Escola de Condução***.

Poderás expandir o verdadeiro simulador de condução para o mundo da cultura automóvel e descobrir o Gran Turismo®7 em exclusivo para a PlayStation®, a partir de 4 de março de 2022, com a Edição Standard para a PlayStation®4 a 69,99€ (PVP estimado), a Edição Standard para a PlayStation®5 a 79,99€ (PVP estimado) ou com a Edição Digital Deluxe do 25º Aniversário a 99,99€ (PVP estimado).