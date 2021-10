Revelado o primeiro trailer do filme Uncharted

A Sony Interactive Entertainment (SIE) apresenta, em estreia mundial, o primeiro trailer do tão aguardado filme UNCHARTED, a adaptação para o grande ecrã do exclusivo PlayStation® dos estúdios Naughty Dog, que tem data de estreia nos cinemas portugueses no próximo dia 10 de fevereiro de 2022.



Numa colaboração entre Sony Pictures Entertainment, PlayStation Productions e Naughty Dog, este filme capta o espírito e a emoção que caracteriza o universo de UNCHARTED. O elenco de UNCHARTED inclui Tom Holland, Mark Wahlberg e Antonio Banderas nos papéis principais.

Encontra-se atualmente em desenvolvimento pelos estúdios Naughty Dog o título remasterizado UNCHARTED™: Legacy of Thieves Collection que reune UNCHARTED™ 4: O Fim de um Ladrão, onde Nathan Drake, forçado a regressar ao perigoso submundo que tentou abandonar, tem de decidir o que sacrificar para salvar aqueles de quem gosta, numa aventura épica à volta do globo com Sam, Elena e Sully, e UNCHARTED™: O Legado Perdido, onde Choe Frazer terá de pedir ajuda à famosa mercenária Nadine Ross para recuperar um lendário artefacto indiano e mantê-lo fora do alcance de um impiedoso senhor da guerra.