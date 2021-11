Revelado o quinto vídeo de bastidores de Gran Turismo 7: Fotografia

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia o quinto vídeo de bastidores de Gran Turismo® 7, sendo este sobre a fotografia, onde Kazunori Yamauchi, Presidente dos estúdios Polyphony Digital, reflete sobre a presença da fotografia na sua vida desde criança e como o modo Scapes do novo Gran Turismo®7 é único, vanguardista e experimental.

Kazunori Yamauchi refere que, quando se compra um carro que se gosta, é normal que se queira levá-lo a um lugar bonito e tirar uma fotografia. O modo Scapes começou com o Gran Turismo®Sport, e tem vindo a permitir que os jogadores mostrem a sua criatividade através das capturas feitas durante o jogo.

No modo Scapes do Gran Turismo®7, graças ao poder do Ray Tracing na PS5™ será possível tirar fotografias aos carros de forma livre, com um realismo extraordinário, com efeitos profissionais e até imagens panorâmicas, em mais de 2500 localizações divididas por 43 países diferentes. Será ainda possível partilhar estas fotos com outros membros da comunidade.

Poderás expandir o verdadeiro simulador de condução para o mundo da cultura automóvel e descobrir o Gran Turismo®7 para a PlayStation®4 e PlayStation®5, a partir de 4 de março de 2022, com a Edição Standard para a PlayStation®4 (69,99€) e para a PlayStation®5 (79,99€) ou com a Edição 25º Aniversário (99,99€).