Revelado o segundo vídeo de bastidores de Gran Turismo 7: Colecionador

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia o segundo vídeo de bastidores de Gran Turismo® 7, sendo este sobre o Modo Colecionador, onde Kazunori Yamauchi, Presidente dos estúdios Polyphony Digital, fala sobre como colecionar carros únicos e com história é outra vertente da cultura automobilística.

Este título alia a elevada qualidade proporcionada pela consola de nova geração às melhores funcionalidades de sempre do verdadeiro simulador de condução e inclui mais de 400 carros disponíveis a partir do dia de lançamento, e vários dos mais fascinantes carros da indústria estão incluídos no Gran Turismo® 7, o que, segundo Kazunori Yamauchi, torna este título especial.

Poderás descobrir o verdadeiro simulador de condução para o mundo da cultura automóvel e descobrir o Gran Turismo®7 para a PlayStation®4 e PlayStation®5, a partir de 4 de março de 2022, com a Edição Standard para a PlayStation®4 (69,99€) e para a PlayStation®5 (79,99€) ou com a Edição 25º Aniversário (99,99€).