Revelado o terceiro vídeo de bastidores de Gran Turismo 7: Piloto

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia o terceiro vídeo de bastidores de Gran Turismo® 7, sendo este sobre o Piloto, onde Kazunori Yamauchi, Presidente dos estúdios Polyphony Digital, fala sobre correr e como é algo que não se faz sozinho, mas sim em equipa, de alguns benefícios da consola de nova geração e de como o Gran Turismo® é um jogo onde se tem muito para aprender.

De acordo com Kazunori Yamauchi, quando estamos a correr não ouvimos somente o som do nosso carro, mas também dos carros à nossa volta. Tal só é possível devido ao áudio em 3D da consola PlayStation®5*, onde se consegue verdadeiramente sentir a posição dos outros carros e pilotos na estrada. Ainda, o feedback háptico, ao produzir uma certa vibração, possibilita a sensação da posição na estrada, das ligeiras irregularidades no asfalto e até das saliências das bermas, tornando a jogabilidade mais imersiva.

Poderás expandir o verdadeiro simulador de condução para o mundo da cultura automóvel e descobrir o Gran Turismo®7 para a PlayStation®4 e PlayStation®5, a partir de 4 de março de 2022, com a Edição Standard para a PlayStation®4 (69,99€) e para a PlayStation®5 (79,99€) ou com a Edição 25º Aniversário (99,99€).