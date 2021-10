Revelado vídeo de Gran Turismo - The Starting Line (Behind the scenes)

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia o vídeo de Gran Turismo® 7 – The Starting Line (begind the scenes), onde Kazunori Yamauchi dos estúdios Polyphony Digital fala sobre o carro, como a condução, sua beleza e apreciação fazem parte da cultura automobilística e como esta é multifacetada.

O Gran Turismo®7 é inclusivo, na medida em que inclui diversos elementos da cultura automobilística que permitem que seja jogado de diversas formas. Quer seja um piloto competitivo ou casual, um colecionador, um amante de afinação, um designer ou um fotográfico, cada jogador poderá encontrar a sua linha com uma impressionante diversidade de modos de jogo representativos da cultura automobilística.

Este título junta as melhores funcionalidades de sempre do verdadeiro simulador de condução. Com mais de 420 carros disponíveis na Brand Central* e no concessionário de carros usados* logo a partir do dia de lançamento, o Gran Turismo®7 recria o visual e a condução de bólides clássicos e supercarros topo de gama com um detalhe sem paralelo. Cada carro tem um comportamento diferente e uma condução única que podes explorar ao longo de mais 90 traçados em condições climatéricas dinâmicas, e onde se incluem alguns circuitos clássicos da história do GT.

Poderás expandir o Verdadeiro Simulador de Condução para o mundo da cultura automóvel e descobrir o Gran Turismo®7 para a PlayStation®4 e PlayStation®5, a partir de 4 de março de 2022, com a Edição Standard para a PlayStation®4 (69,99€) e para a PlayStation®5 (79,99€) ou com a Edição 25º Aniversário (99,99€).