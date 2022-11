Revelados os detalhes da próxima grande atualização do 'Showdown on Ruhnuk'

Durante um livestream especial de Star Wars®: The Old Republic™, a BioWare revelou detalhes para a próxima grande atualização do jogo da MMORPG: "Showdown on Ruhnuk". O Game Update 7.2 apresenta o novo planeta Star Wars, Ruhnuk, que inclui novos conteúdos de história e Daily Area, uma variedade de interface de jogadores e melhorias de experiência, incluindo o modo colorblind, e uma renovação PvP com um novo mapa PvP, bem como algumas alterações na Progressão de Gear.

Ruhnuk:

· Visão geral da história: Shae Vizla, Mandalore, o Vingador, perseguem a base principal de operações do desonesto Mandalorian Heta Kol que a levou a Ruhnuk, um planeta inóspito no centro de uma nebulosa elétrica.

· Um Novo Planeta: Ruhnuk, um novo planeta para Star Wars que nunca ninguém viu antes, é seco e árido, mas apresenta muitos vales fluviais que atravessam a paisagem do deserto.

· Ruhnuk: O novo arco da história terá jogadores a ajudar as forças de Mandalore no rescaldo da missão principal da história, onde aprenderão mais sobre o que é importante para os Mandalorians no comando de Shae Vizla. Os jogadores ajudarão a localizar um dos seguidores implacáveis do Marechal de Campo Heta Kol enquanto conduz experiências secretas.

Interface de jogador e melhorias de experiência:

· Uma variedade de melhorias de interface e experiência do jogador serão feitas no 7.2, incluindo a capacidade de selecionar vários itens para desconstruir e eliminar, barras de utilitário personalizadas, mini-mapa para simplificar o pathfinding e a introdução do novo modo colorblind.

PvP Revamp & Novo Maoa PvP:

· PvP Revamp: O PvP passará a contar com duas filas, 8v8 ou 4v4, que permitirão jogos mais equilibrados e matchmaking mais rápidos, compensando a capacidade de negociação de ganhos e fornecendo mais agência para escolher entre Warzones e Arenas. Os jogadores poderão agora juntar-se também a 8 grupos de jogadores.

· PvP Progressão: Todos os jogadores que participarem no PvP poderão desfrutar de uma nova pista de recompensa sazonal, em paralelo às Galactic Seasons com três temporadas de PvP planeadas por ano.

· Novo Mapa 4v4: Os jogadores também poderão desfrutar de um novo mapa 4v4 Arena definido em Onderon chamado Onderon Palatial Ruins.

Atualizações de progressão de engrenagens:

· Aumento do teto de potência: Aumento que permite aos jogadores obterem equipamento mais forte jogando. Noble, Elite e Supreme Decurion Gear from Conquest and Flashpoints, bem como Tionese, Columi e Rakata Gear from Operations serão todos atualizados para a classificação 336 do item. O equipamento thyrsian, disponível a partir de PvP, será atualizado para a classificação de item 332.

· Aumento de Power Floor: O Power Floor também foi aumentado para reduzir o tempo necessário para que os novos jogadores possam recuperar e participar em atividades de final de jogo. Isto mudará o 318 para PvP e 320 para o piso de potência do conteúdo PvE para 322 para PvP e 324 para PvE. As recompensas do Legado das missões de história de Sith também foram aumentadas para a classificação 322.