Ricardo "FOX" Pacheco entra na organização de esports SAW

Esta semana, a organização de esports portuguesa SAW anunciou a entrada de Ricardo "FOX" Pacheco na equipa de content creators. A organização, com equipas profissionais no Counter-Strike (top 30 mundial) e Valorant (top 5 mundial), revelou a entrada do ícone do CS numa semana carregada de novidades, entre elas o patrocínio da Rádio Popular, a parceria com a HyperX e uma nova jersey/equipamento para o ano 2023.





FOX, responsável por levar a bandeira de Portugal e o Counter-Strike nacional aos quatro cantos do mundo durante anos a fio, passou por grandes equipas enquanto jogador profissional, como K1ck, Sk Gaming, Team Kinguin, G2, FaZe, Dignitas e Giants, jogou ao lado de alguns dos maiores nomes do CS e pisou os grandes palcos do Major não uma, mas cinco vezes.Agora, faz parte da equipa de criadores de conteúdo dos SAW, responsável por conteúdos na Twitch e restantes canais de redes sociais. A organização, que conta também com o apoio da Solverde.pt, OMENbyHP e AMD Ryzen, vê, nos próximos dias, a sua equipa de CS:GO a lutar por uma vaga no Major de Paris, em Copenhaga, após ter alcançado feitos históricos ao longo dos últimos anos.