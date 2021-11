Riot forge anuncia Song of Nunu: A League of Legends Story

A Riot Forge anunciou os seus próximos dois jogos, Song of Nunu: A League of Legends Story™ e CONV/RGENCE: A League of Legends Story™, que serão lançados em 2022.

Song of Nunu: A League of Legends Story™ é um jogo single-player emocionante do género aventura que conta a história dos Champions Nunu e Willump na sua épica jornada para descobrir a mãe do Nunu, que se encontra perdida. Será lançado em conjunto com a desenvolvedora Tequila Works, e estará disponível para as plataformas Nintendo Switch™, Xbox Series X|S, Xbox One, PS4™, PS5™, PC via Steam®, GOG.com, e Epic Games Store.

Foi também revelado o CONV/RGENCE: A League of Legends Story™, desenvolvido em conjunto com a Double Stallion. Este jogo trata-se de um single-player de ação 2D, de plataformas, que tem como protagonista o Ekko, que terá de controlar o tempo de forma a salvar a sua cidade.