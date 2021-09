Riot Games anuncia concerto virtual dos Pentakill

A Riot Games Music, o departamento de música dirigido pela Riot Games, juntou-se ao líder de entretenimento virtual Wave, VFX e The Mill para produzir o Lost Chapter: An Interactive Album Experience, em conjunto com a banda virtual de heavy metal Pentakill do jogo League of Legends.

O concerto virtual acontecerá dia 8 de setembro às 21h00 na plataforma do Wave, em wave.watch.

O anúncio deste concerto interativo vem de mãos dadas com o regresso tão aguardado da banda. No passado dia 26 de agosto os Pentakill anunciaram o seu mais recente álbum, III: Lost Chapter, que ficará disponível em breve nas plataformas de streaming mais conhecidas.

Podes assistir ao concerto hoje às 21h00 tanto no Wave como no YouTube.