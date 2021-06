Riot Games anuncia evento de aniversário de Valorant em Portugal

A Riot Games revela que tem preparado um Evento de Aniversário do VALORANT dedicado ao público português a acontecer amanhã, dia 2 de junho, precisamente um ano após o lançamento do jogo. O evento possuirá várias personalidades conhecidas da comunidade portuguesa de VALORANT e será transmitido no canal de Twitch oficial do VALORANT PORTUGAL.

O evento inicia-se às 15h45 de quarta-feira, com a realização de showmatches focados nos Agent Ambassadors do jogo, novos streamers e jogadores a prestar atenção no futuro, e equipas profissionais que irão mostrar o que o VALORANT tem de melhor para oferecer. A lista completa de convidados será revelada nos momentos que antecedem o evento através das redes sociais do VALORANT PORTUGAL.

Para além do Evento de Aniversário em Portugal, os fãs portugueses de VALORANT poderão também desfrutar de assistir ao VALORANT Circuito de Elite já este fim de semana, a maior competição de VALORANT em Portugal até à data, e ainda mais surpresas relacionadas com o aniversário durante o mês de junho.

A transmissão do evento em direto acontecerá no canal de Twitch oficial do VALORANT em Portugal twitch.tv/valorant_pt no dia 2 de junho.

HORÁRIO:

15h45 Início

16h00 Showmatch Agent Ambassadors

17h15 Showmatch Under The Radar

18h30 Showmatch New in Town

19h45 Showmatch Revenge of the Agents

21h00 Showmatch Endgame