Riot Games anuncia linha de roupa de Valorant

Hoje, a conhecida plataforma de livestream shopping NTWRK anuncia uma nova parceria com a Riot Games, desenvolvedora e distribuidora de VALORANT, o bem-sucedido first person tactical shooter. Em honra do recente lançamento da animação do Episódio 6, a Riot uniu-se à aplicação de compras – NTWRK – para trabalhar com o multifacetado artista e diretor criativo de J Balvin, Milkman, para criar três peças de vestuário inspiradas em emblemáticos Agentes de VALORANT: Killjoy ­- a genial agente alemã; Raze – a explosiva agente brasileira; e Jett – a assassina sul coreana.

A coleção limitada reflete e destaca as identidades, culturas e personalidades únicas das três Agentes, dando aos fãs de VALORANT a oportunidade de imaginar os seus Agentes favoritos fora do campo de batalha, trazendo para a vida real a inspiração dos seus estilos.

Gorro inspirado na Killjoy, criado por Milkman: A genial agente alemã, Killjoy, defende o campo de batalha sem dificuldade com o seu arsenal de invenções. Se o dano causado pelas suas armadilhas não for suficiente para parar os seus inimigos, o seu robô fará o resto do trabalho. Inspirado no seu outfit da animação do Episódio 6, este gorro é feito com fio sintético feito à mão, nos E.U.A.

Camisola curta inspirada na Raze, criada por Milkman: A Raze é a explosiva agente brasileira, que surpreende todos com a sua personalidade tão forte quanto as suas armas. Com um playstyle de força bruta, ela é a melhor a tirar inimigos de espaços escondidos e apertados usando uma dose generosa de "boom". Numa celebração ao país de Raze, esta camisola curta inclui várias técnicas de estampagem numa mistura 50/50 de poliéster e algodão.

Hoodie inspirado na Jett, criado por Milkman: Vinda da Coreia do Sul, Jett tem um estilo de luta ágil e evasivo que permite que a agente se arrisque como mais ninguém consegue. Nunca fugindo de um conflito, corta os inimigos antes que eles percebam o que os atingiu. Em honra do estilo prático de Jett e criado com uma precisão mortífera, este hoddie inclui várias técnicas de estampagem numa mistura 50/50 de poliéster e algodão.

Com uma posição estabelecida no mundo da moda, Milkman traz uma dose da sua energia criativa para o VALORANT com esta coleção. Sendo Milkman um fã de videojogos, a sua criatividade cria a combinação perfeita com a atitude arrojada e os valores da marca VALORANT e representa uma ativação nunca antes feita na história dos jogos.

O artista mexicano, residente em Los Angeles rapidamente deixou a sua marca no panorama criativo mundial. Sendo um dos vencedores dos Grammys Latinos, o diretor criativo de J Balvin, é também o fundador de Broke Kids Music, uma sub-label da UMG e lançou recentemente a PastelTM, uma plataforma para arte experimental.

Milkman contribuiu com a visão criativa nos álbuns "Energía" e "Vibras" de Balvin, tendo também dirigido o videoclipe do single "Reggaeto" do mesmo artista. Trabalhou também com Diplo, Dillon Francis, C Tangana, Paloma Mami e mais.

O uso de cores vivas de Milkman no seu trabalho representa as suas experiências e influências enquanto crescia. O criativo tem como objetivo que o seu trabalho seja visto como um método para pensamento crítico e demonstrações de comportamentos sociais, acreditando que a arte tem um enorme poder de apoiar as questões de saúde mental.