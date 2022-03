Riot Games anuncia o Valorant Campeonato de Elite

A Riot Games anuncia hoje o VALORANT Campeonato de Elite, o campeonato oficial de VALORANT em Portugal, desenvolvido pela Riot, Inygon e GOATPixel.

Após um ano de lançamento do esport VALORANT em Portugal, o VALORANT Campeonato de Elite (VCE) prepara-se para trazer competitividade, jogos e entretenimento. A competição, este ano, será exclusivamente dedicada a Portugal.

O VCE será composto por um Qualificador Aberto e um Qualificador Fechado. No Qualificador Aberto haverá vaga para 128 equipas, que jogarão num formato double-elimination Bo1, à exceção dos jogos de apuramento, que serão jogados num formato Bo3. As melhores equipas passarão para o Qualificador Fechado, que se juntarão às equipas convidadas da edição de 2021 do VALORANT Circuito de Elite. Este Qualificador será jogado num formato double-elimination Bo1, à exceção dos jogos de apuramento, que serão jogados num formato Bo3. No fim, serão apuradas 8 equipas para a Temporada 1 do VALORANT Campeonato de Elite.

Qualificador Aberto: dia 9 e 10 de abril

Qualificador Fechado: dia 16 e 17 de abril

A prize pool total do campeonato será de 20.000€, continuando a ser, à semelhança do ano anterior, a maior competição de VALORANT em Portugal.

Podes-te inscrever no VALORANT Campeonato de Elite em vce.gg até dia 8 de abril.