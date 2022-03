Riot Games anuncia parceria revolucionária

A Riot Games e a Coca-Cola anunciaram hoje uma parceria revolucionária, que será a primeira do seu género em mobile Gaming e esports. O acordo tem em vista o League of Legends: Wild Rift e Wild Rift Esports, um dos esports e franchises com o crescimento mais rápido em mobile Gaming, a aliar-se à Coca-Cola, numa oportunidade para a marca estabelecer uma ligação com os jogadores e fãs.

Wild Rift Esports, o primeiro esport mobile da Riot Games, lançou a sua primeira temporada competitiva oficial em 2022, marcada pelo estabelecimento de oito ligas regionais e uma temporada final global. Equipas de todo o mundo vão competir em torneios regionais para se qualificarem para o primeiro torneio internacional de Wild Rift, o Wild Rift Icons Global Championship, que ocorrerá este verão. A data e local serão anunciados no decorrer dos próximos meses.

"Sabemos que o mobile Gaming é uma parte crucial do futuro do Gaming e estamos entusiasmados para trabalhar com o líder no cruzamento de desporto e entretenimento, a Riot Games", disse Brad Ross, Global Vice President, Assets, Influencers & Partnerships na The Coca-Cola Company. "A Coca-Cola já foi parceira do League of Legends Esports no passado e sabemos, por experiência, o poder que o Gaming tem em unir pessoas de todo o mundo numa competição e fandom."

"A Coca-Cola ajudou a lançar um nos maiores esports do mundo, o League of Legends Esports, por isso estou entusiasmado com o facto de também visualizem o futuro no Wild Rift Esports," disse Leo Faria, Global Head of Wild Rift Esports na Riot Games. "Esta parceria irá estender-se a mais de 100 países, incluindo as oito ligas regionais que servem como fundação do nosso desporto."

Podes acompanhar todas as novidades do Wild Rift nas suas redes sociais oficiais.