Riot Games anuncia primeiro episódio de Arcane

A Riot Games anunciou o primeiro episódio do Arcane, a sua primeira série animada, em conjunto com a Netflix, que tem como base o League of Legends. O primeiro episódio estreia dia 7 de novembro, na Netflix, às 2h00 da manhã.

O Arcane é a primeira série da Netflix que terá a possibilidade de co-streaming exclusivamente na Twitch, dando a oportunidade a todos os criadores de conteúdo de poderem streamar o primeiro episódio na plataforma.

A primeira exibição será às 02h00 da manhã, na plataforma Netflix, e os jogadores poderão assistir à transmissão pela segunda vez na Twitch, às 10h00. Todos os fãs que estiverem a assistir através da Twitch receberão Twitch Drops que incluirão itens para utilizarem nos jogos da Riot Games.

Para além da visualização do primeiro episódio na Twitch, os fãs poderão também acompanhar o Global Premiere Event nos Headquarters da Riot em Los Angeles, a cerimónia de passadeira vermelha à qual vários streamers e media vão comparecer. Este evento poderá ser co-streamed por todos, de forma a celebrar o lançamento do Arcane.

Brandon Miao, Cross-Product Experiences e Partnerships Lead, Riot Experience (XP) na Riot Games disse: "O interesse por parte dos jogadores numa narrativa profunda teve um grande impacto na nossa decisão de criar o Arcane, portanto, é justo que possam assistir ao primeiro episódio em conjunto, como comunidade. Quando planeámos o evento, queríamos algo que se fundisse com o entretenimento tradicional, com um toque de inovação e abordagens digitais que facilitasse o acesso aos jogadores, em todo o mundo, criando algo novo para as pessoas aproveitarem em conjunto."