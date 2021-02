Riot Games anuncia Teamfight Tactics: Fates Championship

A Riot Games anunciou o Teamfight Tactics: Fates Championship, o próximo torneio mundial para o seu jogo Teamfight Tactics, o autobattler do League of Legends, nos dias 7 a 9 de abril. O TFT Fates Championship contará com competições a nível regional e internacional, prémios e uma grande final global.

O torneio será constituído pelos 24 melhores jogadores do mundo, a competir por $250,000. Os aspirantes a jogadores profissionais da América do Norte, América Latina, Brasil, Europa, Ásia e Oceânia conseguirão qualificar-se para o evento, através dos seus respetivos torneios regionais.

"O Teamfight Tactics continua a ser um dos nossos títulos com crescimento mais rápido devido à sua acessibilidade e profundidade", disse Whalen Rozelle, Senior Director of Esports na Riot Games. "Para responder à grande procura por competições, aumentámos tanto a prize pool como o número de jogadores que se conseguem qualificar para o Fates Championship. Vamos também, no futuro, explorar novas formas de celebrar os esports a nível global."

O Teamfight Tactics (TFT) é um jogo gratuito de estratégia para oito pessoas, no qual os jogadores combinam champions e items do League of Legends, em diferentes formatos, para derrotar os restantes sete adversários em batalha. Os jogadores colocam estrategicamente um exército de personagens num tabuleiro esquematizado, no qual existe uma luta automática até ao último sobrevivente.

Desde o seu lançamento em 2019, TFT sobressaiu como sendo o principal concorrente no género, contando com 80 milhões de jogadores em todo o mundo, oferecendo uma jogabilidade divertida e profunda com uma experiência parecida ao xadrez, para todos os tipos de jogadores. TFT está agora disponível para iOS, Android e PC.