Riot Games anuncia Teamfight Tactics: Reckoning

A Riot Games anuncia hoje o novo set do Teamfight Tactics (TFT), intitulado Reckoning, que será lançado dia 28 de abril (*). Baseado no confronto entre o bem e o mal, os jogadores irão lutar entre estas duas forças e determinar o destino do mundo.

O TFT Reckoning vai incluir as seguintes mudanças:

Novas Origins, Classes e Champions

Uma nova mecânica do set

Um recomeço do Ranked com novas recompensas e reconhecimento

Um novo modo: Hyper Roll

O modo Hyper Roll significa o começo da iniciativa TFT Labs, que irá apresentar aos jogadores novas formas experimentais de jogar. O primeiro Lab, Hyper Roll, oferecerá jogos mais curtos e focados na capacidade de o jogador construir a sua derradeira equipa. O TFT Labs ficará disponível por um tempo limitado e poderá circular entre diferentes modos. No entanto, alguns modos podem ficar disponíveis por mais tempo, se se provarem populares entre os jogadores.

Algumas novidades que também estarão disponíveis no novo set são:

Reckoning Pass e Reckoning Pass+ (funcionalidades gratuitas e pagas, com base na progressão, que permitem aos jogadores desbloquearem conteúdo personalizado enquanto jogam)

Arenas temáticas e interativas que reagem aos eventos do jogo

Booms temáticos (Animações de dano personalizadas)

Uma nova linha temática de Little Legends (Avatares de jogador personalizados)

Recompensas do Ranked para jogadores da segunda metade do set Fates

"Cada vez que lançamos um novo update de grande dimensão, mais de 10 milhões de jogadores vêm jogar TFT todos os dias e, até agora, foram jogadas mais de 2.5 bilhões de horas no último set, Fates," disse Stephen Mortimer, Lead Designer no Teamfight Tactics. "Toda a equipa está muito contente por tantos jogadores se juntarem à comunidade e queremos agradecer a todos por gostarem do jogo e por nos deixarem continuar a trazer coisas espetaculares ao TFT."