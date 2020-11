Riot Games anuncia Valorant Champions Tour

A Riot Games anuncia hoje a VALORANT Champions Tour, outra competição oficial do seu mais recente shooter, VALORANT, que decorrerá no ano 2021. A Tour incluirá competições na América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia, África e Austrália. O vencedor final será conhecido no fim do próximo ano.

"O Champions Tour é o nosso próximo passo com vista a desenvolver o VALORANT como esport global, digno da paixão dos nossos fãs," disse Whalen Rozelle, Diretor Sénior de Esports na Riot Games. "O nosso foco será demonstrar e enaltecer os criativos e talentosos jogadores que estão a moldar este jogo, por todo o mundo. Os fãs e os jogadores pediram competições de alto nível e o VALORANT Champions Tour será resposta a isso mesmo."

O VALORANT Champions Tour será composto por três níveis de competição: Challengers, Masters e Champions. As equipas começarão as suas jornadas ao jogar nos eventos Challengers regionais, antes de avançarem para os eventos Masters internacionais. Nos três eventos Masters que ocorrerão em 2021, as equipas com a melhor performance acumularão pontos que contarão para a sua qualificação para o evento Champions. A fase final contará com as dezasseis melhores equipas no mundo e premiará apenas uma equipa como campeã do VALORANT Champions Tour.

Os parceiros fundadores da VALORANT Champions Tour e do torneio First Strike são a Red Bull e a Secretlab. Ambas as entidades têm apoiado os esports operados pela Riot Games e terão, também, um papel fundamental no crescimento do VALORANT. Mais parceiros do VALORANT Champions Tour serão anunciados no decorrer do próximo ano.

Em setembro de 2020, a Riot Games anunciou o seu primeiro torneio oficial de VALORANT, o First Strike, que inclui uma série de qualificadores baseados em mérito na América do Norte, Europa, CEI, Turquia, Ásia, Oceânia, Brasil e Médio Oriente para identificar as melhores equipas de cada região. A fase final do evento acontecerá entre os dias 3 e 6 de dezembro, com transmissão em PT-PT nos canais da Inygon.