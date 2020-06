Riot Games anuncia Valoreant Ignition Series

A Riot Games anunciou a Ignition Series, um programa de parcerias com mais de 20 organizações de esports com o objetivo de criar competições únicas em todo o mundo. Este é o primeiro passo da Riot para construir um ecossistema de esports promissor em torno do seu tactical shooter competitivo recentemente lançado, VALORANT.

A Ignition Series terá início a 19 de junho de 2020 com o G2 Esports Invitational, apresentado pela Red Bull, e o RAGE VALORANT JAPAN Invitational. Estão planeados futuros eventos da Ignition Series para os fãs na América do Norte, Brasil, América Latina, Coreia, Japão, Sudoeste Asiático, Oceânia, Europa, Rússia, Turquia, e Meio Oriente.

"Estamos entusiasmados por juntar o melhor do gaming e dos esports para conceber um programa que irá mostrar o VALORANT numa escala global," disse Whalen Rozelle, Diretor Sénior de Esports na Riot Games. "A Ignition Series irá desbloquear o potencial criativo de alguns dos nossos principais parceiros, assim como ajudar-nos a construir do zero um esport que é autêntico e fiel à comunidade do VALORANT."

Cada organizador irá dirigir o seu próprio torneio Ignition Series, com formatos desde qualificadores abertos a partidas individuais a convite com jogadores de topo, personalidades conhecidas e amadores. A Ignition Series irá proporcionar aos jogadores a oportunidade de começarem a construir o legado competitivo das suas regiões.

"Estamos preparados para abrir a Ignition Series do VALORANT e dar continuidade ao sucesso do G2 EU Brawls num invitational completo e divertido", disse Carlos Rodriguez, CEO dos G2 Esports. "A nossa parceria com a Riot tem ajudado a tornar a comunidade Europeia de League of Legends tão forte como é hoje e contribuiu também para o sucesso da LEC. Não tenho dúvidas de que faremos o mesmo para o VALORANT."

Durante a Closed Beta, ocorreram mais de 100 competições de VALORANT em todo o mundo. Com o lançamento do jogo, a Ignition Series procura desenvolver o VALORANT enquanto esport, sendo mais fácil seguir as competições através de uma cadência de eventos organizada. A Ignition Series vai destacar um número limitado de competições todas as semanas, para ajudar na descoberta de novo talento e reconhecer equipas de topo a nível global. A Riot Games vai apoiar os eventos da Ignition Series através de publicações nos seus diversos canais, incluindo uma página dedicada com o calendário atualizado, e ainda guiando os organizadores de torneios a providenciar uma melhor experiência.