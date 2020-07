Riot Games cativa fãs de anime e cultura japonesa com o lançamento de Spirit Blossom

A Riot Games anuncia hoje a chegada do Spirit Blossom, uma experiência temática que vive no League of Legends, Legends of Runeterra e Teamfight Tactics. O festival multijogos irá decorrer de 22 de julho a 24 de agosto, trazendo ao League of Legends uma nova experiência interativa chamada Spirit Bonds, uma nova linha de skins no League of Legends e um antigo modo de jogo, Nexus Blitz. Já no Legends of Runeterra e Teamfight Tactics, haverá diversa customização de itens consoante a temática do evento.

O franchise League of Legends já se tinha inspirado em anime no passado, porém esta será a primeira vez que o abraça com maior profundidade, respeitando as suas tradições e história, e coordenando os diferentes jogos. O mundo de Spirit Blossom vai para além das outras temáticas populares do League, como Battle Academia ou Star Guardian, desafiando o que um "evento" dentro de um jogo pode representar para todos os jogadores.

A inspiração inicial para o Spirit Blossom veio da ideia de pegar no folclore espiritual e aplicá-lo ao League, com o objetivo de dar aos jogadores uma nova forma de interagir com os seus champions favoritos, como se estes fossem personagens completamente diferentes num novo universo folclore. A história começa em Ionia durante o Festival Spirit Blossom. Todos os Ionians vestem trajes festivos coloridos e, com a ajuda das Spirit Blossoms que só florescem uma semana por ano, são capazes de comunicar com os espíritos dos seus entes queridos falecidos.

Spirit Blossom no League of Legends:

Para além das skins Spirit Blossom, o regresso do Nexus Blitz e introdução do recente champion Lillia, o League of Legends vai revelar uma nova experiência narrativa no seu client chamada Spirit Bonds, disponível já hoje. No Spirit Bonds, os jogadores terão a oportunidade de estabelecer uma relação profunda com os champions da linha de skins Spirit Blossom. Representando várias figuras do folclore, celebradas durante o festival Spirit Blossom em Ionia, estes espíritos levarão os jogadores a jornadas únicas para conquistarem a sua confiança e ganharem recompensas especiais através de missões. As missões que normalmente estão disponíveis no client do League of Legends estarão integradas e expostas nesta nova experiência, construindo narrativas e interações de personagens em cada missão. Tal como no resto do evento, o Spirit Bonds será fortemente inspirado em anime, tanto na estética como na narrativa, tendo especial atenção a como os visual novels são elaborados.

Champions do League com skin especial Spirit Blossom:

Lillia

Thresh

Ahri

Teemo

Yasuo

Vayne

Riven

Cassiopeia

Kindred

Spirit Blossom no Legends of Runeterra:

Os jogadores terão acesso a uma série de itens limitados no tempo, que poderão ser desbloqueados apenas a jogar. Irá também haver um Event Pass na loja que acrescenta ainda mais recompensas para desbloquear ao longo do tempo.

As novidades incluem:

Novo Lab: Bestow

Escolhe um de seis baralhos Spirit Blossom pré-construídos

Jogadores começam o jogo com 30 de vida

Quando uma unidade morre, os seus stats são atribuídos a uma unidade aleatória na mão

Missões Épicas e Recompensas

Percurso do evento: joga para progredires

Ganha pétalas com as vitórias diárias, missões do evento e Missões Épicas

Desbloqueia recompensas Spirit Blossom exclusivas

Event Pass

Percurso do evento melhorado com itens cosméticos premium

Desbloqueia imediatamente o novo Kitt Guardian

Joga jogos para ganhar pétalas e desbloquear ainda mais recompensas

Spirit Blossom no Teamfight Tactics:

Os jogadores conseguirão desbloquear variações dos Little Legends Featherknight, Hushtail, e Melisma, inspiradas no Spirit Blossom, com um novo sistema de compra que permite aos jogadores comprar diretamente as versões de uma estrela de cada um deles.