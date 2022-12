Inicialmente revelado durante o Xbox Bethesda Showcase, em junho, os títulos da Riot Games chegam ao Xbox Game Pass em breve. Agora, anunciamos que, a partir de segunda-feira, dia 12 de dezembro, os aderentes do Game Pass poderão desbloquear títulos da Riot – como o Valorant, League of Legends e Teamfight Tactics – assim como desbloquear benefícios ao associar a sua conta do Game Pass à da Riot.No próximo dia 12 de dezembro estarão disponíveis instruções adicionais, no Xbox Wire, a explicar como utilizar a Aplicação da Xbox para PC, de forma a que os jogadores consigam associar as contas da Riot e do Xbox Game Pass.