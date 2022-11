Riot Games estará pela primeira vez no Lisboa Games Week

A Riot Games, em parceria com a GOATPixel, anuncia hoje a sua presença na edição deste ano do Lisboa Games Week.Depois de um ano tão promissor em que contámos com o lançamento do mapa Pearl de VALORANT, um mapa baseado no nosso património nacional, anunciámos a elevação do campeonato português a VALORANT Challengers League e ainda tivemos a presença do jogo no festival de música Rock in Rio, a Riot decide terminar o ano em grande.Esta é a primeira vez que a Riot Games marcará oficialmente a sua presença com um espaço exclusivamente dedicado aos jogos da marca, depois de vários anos com os seus jogos a pisar os palcos das competições de esports do evento. Este será o local onde os entusiastas de videojogos poderão conviver, jogar alguns dos seus jogos favoritos e até "visitar" alguns dos locais mais emblemáticos dos jogos da Riot.Todo o espaço foi concebido para que pudesse proporcionar experiências acessíveis e interessantes para todos os visitantes do evento, desde os aficionados mais dedicados aos jogos da marca até aos mais curiosos que estejam de passagem e queiram conhecer mais sobre a Riot Games.Além das experiências que o próprio espaço oferecerá, os visitantes também poderão contar com a presença de alguns dos nomes mais acarinhados pelas comunidades de VALORANT, League of Legends e Teamfight Tactics e com algumas surpresas destes jogos tão emblemáticos.Acompanha todas as novidades da Riot Games e dos seus jogos nas redes sociais oficias e visita-nos no nosso stand no Lisboa Games Week!