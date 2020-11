Riot Games lança 3 Nations Cup

A Riot Games lança hoje a 3 Nations Cup, um evento competitivo no qual vão participar seleções nacionais de Portugal, Espanha e Itália, com datas a 7 e 8 dezembro, servindo como ponto de encontro para as comunidades dos diferentes jogos da empresa. O evento é feito em parceria com a LVP (Grupo Mediapro), tendo como foco o entretenimento, sem deixar de parte o elemento base que rege o dia-a-dia de ambas as empresas: a competição.

A primeira edição da 3 Nations Cup contará com 3 países: Portugal, Espanha e Itália. Todas as equipas têm como capitão um influenciador da comunidade, que terá de liderar a sua equipa nos diferentes jogos da Riot Games: League of Legends (LoL), VALORANT, Legends of Runeterra (LoR) e Teamfight Tactics (TFT).

O capitão da seleção Portuguesa é o André Guilhoto, o recém-anunciado Head Coach dos Immortals (LCS), e para Itália será o caster e criador de conteúdo Terenas. Já em Espanha, os capitães escolhidos foram os criadores de conteúdo Ibai e Cristinini.

"A 3 Nations Cup é um evento que reúne as comunidades dos diferentes jogos da Riot Games e ao qual queremos acrescentar a parte competitiva que define a LVP. O nosso objetivo é que seja uma festa da comunidade para a comunidade, ajudando-nos a olhar para trás e relembrar os melhores momentos, mas que também a visualizar o que nos espera para 2021, com a LVP novamente focada em liderar as principais competições", diz Jordi Soler, CEO da LVP.

"Vivemos um momento único na história da Riot Games ao poder usufruir, em conjunto com a comunidade, diversos jogos de diferentes géneros que oferecem formatos competitivos em vários níveis. Este momento, associado à ideia de unir ainda mais as várias comunidades dos países, levou-nos a criar um evento no qual Portugal, Espanha e Itália procuram defrontar-se num torneio multidisciplinar, que incluirá diversão e competição, por todos os nossos títulos", disse Edgar Medina Rodríguez, Country Manager da Riot Games para Portugal, Espanha e Itália.

A 3 Nations Cup promete dois dias de competição, com a presença de caras conhecidas dos jogos da Riot Games. No primeiro dia serão disputadas as semifinais de cada um dos jogos, e no segundo dia serão disputados o terceiro e quarto lugar, seguindo-se da grande final.

Para além de competição, a 3 Nations Cup incluirá momentos de partilha de novidades dos jogos da Riot Games para 2021, novas oportunidades para os criadores de conteúdo e muitas surpresas.

Podes acompanhar a 3 Nations Cup em direto e em Português através dos canais de Twitch da Inygon.