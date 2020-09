Riot Games lança Teamfight Tactics Fates

A Riot Games lança hoje o Teamfight Tactics Fates, um novo set para o seu jogo de estratégia autobattler baseado no League of Legends que tem conquistado os fãs do género. O Fates é inspirado na região de Ionia e vem substituir o set anterior, Galaxies.

Fates traz uma nova mecânica denominada "Chosen", que será uma das formas fundamentais de chegar à vitória no novo set, passando por escolher o champion Chosen certo para a tua equipa. Os Chosen aparecerão de forma aleatória para compra, são champions de 2 estrelas e vêm com poderes especiais: um dos seus traits (origem ou classe) é "Chosen" e faz com que o champion valha por dois a formar as composições da equipa. Para além disso, recebem também +200HP e uma stat bónus única que pode ser 500 HP, 35% poder mágico, 50 AD ou 25% de redução no custo de mana. Ao serem comprados, os Chosen assumem o trait que está indicado na loja, permitindo assim atingir o número de champions necessários para a respetiva composição com maior facilidade.

Como habitual, podemos também contar com 3 novos Little Legends com a temática dragão e 3 arenas interativas inspiradas em Ionia que reagem consoante o resultado do jogador na partida (e.g. vitórias, derrotas).

Por fim, será implementado o sistema Star Shards que tem como objetivo oferecer uma alternativa à forma tradicional de fazer level up aos Little Legends. Os Star Shards poderão ser adquiridos na loja a partir de 625 RP ou através do Fates Pass+ que permite acumular um total de 300 Star Shards.

Teamfight Tactics Fates está disponível hoje para PC, Android e iOS.