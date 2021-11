Riot Games revela cidades do LOL World Championship

A Riot Games anunciou as cidades do Worlds 2022, o evento de esports do popular jogo League of Legends. O evento irá regressar à América do Norte, pela primeira vez desde 2016, com um circuito continental.

O evento Worlds 2022 ocorrerá em:

Play-Ins na cidade do México;

Grupos e Quartos de Final em Nova Iorque;

Semifinais em Toronto, Canada;

Finais em São Francisco, Califórnia;

Esta será a primeira vez que a Riot Games organiza um Worlds na América do Norte multinacional, fazendo paragens tanto no México como no Canadá.