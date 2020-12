Riot Games revela Valorant FPS All-Star Portugal

A Riot Games anuncia hoje o seu primeiro torneio oficial em Portugal, o VALORANT FPS All-Star Portugal. Este evento cujo foco é a competitividade, mas também o entretenimento, juntará estrelas do gaming e esports conhecidas por todos nós.

No VALORANT FPS All-Star Portugal participarão 30 agentes de elite com experiência nos mais variados títulos de esports. O torneio decorrerá durante dois dias, 19 e 20 de dezembro, sendo transmitido na sua totalidade no canal de Twitch oficial do VALORANT PORTUGAL.

O evento será composto por 6 equipas temáticas que ganharam os seus nomes com base nos títulos dos quais os seus jogadores são reconhecidos. Competem assim no VALORANT FPS All-Star Portugal as seguintes equipas: Rush B Strikers, Pinãta Looters, Royale Flexers, Playload Watchers, Hat-Trick Ballers e Ability Casters.

Os jogos do VALORANT FPS All-Star Portugal acontecerão em formato Bo3, com 6 equipas, cada uma com 5 jogadores. As partidas terão início no sábado, dia 19 de dezembro, com as semifinais e finais a serem disputadas no domingo, dia 20 de dezembro.

Este torneio sucede o Evento de Lançamento do VALORANT em Portugal, evento totalmente digital que ocorreu em junho, reunindo streamers, youtubers, jogadores profissionais e jornalistas da área em 2 dias repletos de jogos e discussões relacionadas com o tactical shooter da Riot Games.

A transmissão do evento pode ser acompanhada em direto no canal de Twitch oficial do VALORANT para Portugal twitch.tv/valorant_pt, a 19 e 20 de dezembro.