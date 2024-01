Rise of the Ronin apresenta novas personagens

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que já estão disponíveis na PSN os novos avatares de Rise of the Ronin™, o próximo videojogo exclusivo para a PlayStation®5 desenvolvido pelo icónico estúdio Team Ninja, que estará disponível a partir do próximo dia 22 de março e já está disponível para reserva (vê aqui o trailer). Estes novos conteúdos já estão disponíveis e desvendam 6 personagens históricas novas presentes no jogo, assim como 3 fações diferentes que terão uma grande importância ao longo da sua história.

As 6 personagens históricas de Rise of the Ronin™ e as suas fações são:

Na fação Obei (Forças Ocidentais), Matthew Perry (comodoro da Marinha dos Estados Unidos da América, que está determinado a forçar a abertura do Japão antes de qualquer outra potência ocidental) e Rutherford Alcock (diplomata britânico, cuja missão é avaliar o valor da integração do Japão na economia global e apresentar as conclusões aos seus superiores) desempenharão um papel importante;

A fação Sabaku, composta por forças pró-xogunato, incluirá o ministro-chefe do xogunato e senhor do clã de Hikone Naosuke Ii e a famosa gueixa do bairro do prazer de Miyozaki, em Yokohama, Taka Murayama;

Os Tobaku, anti-xogunato, incluirão Ryoma Sakamoto (que é simultaneamente um mestre da escola de esgrima Hokushin-Itto-ryo e um excelente atirador com pistolas de estilo ocidental, outrora pertencente ao clã Tosa) e Kogoro Katsura (vassalo feudal do clã Choshu e colaborador próximo de Shoin Yoshida, cujo único defeito é uma predileção doentia pelo saqué, o que já originou escândalos esporádicos).

Estas personagens já estão disponíveis como avatares na PSN. Para reivindicar o seu avatar, os jogadores deverão clicar em "Iniciar sessão para reivindicar avatar" e iniciar sessão com o seu ID da PSN. Depois de iniciarem sessão, terão de regressar ao seu avatar e clicar em "Reivindicar avatar" para verem o código de resgate. Clica aqui para mais informações.

De lembrar que da lista das principais características de Rise of the Ronin™ fazem parte um belo mundo aberto que pode ser explorado através de várias mecânicas e formas de viajar, a sua história épica e dinâmica e, acima de tudo, o seu combate profundo, mas acessível, com várias camadas de complexidade, adaptando-se a qualquer estilo de jogo.

Este jogo, que transporta os jogadores para o Japão do século XIX onde, após três séculos de opressivo domínio do Xogunato Tokugawa, os Navios Negros do Oeste avançam sobre as fronteiras do Japão e o país entra em tumulto, chegará de forma exclusiva à PlayStation®5 no próximo dia 22 de março.

O jogo contará com duas edições, sendo que ambas já se podem reservar tanto nos pontos de venda habituais, como na PlayStation Direct e PlayStation®Store:

Rise of the Ronin™ - Edição Standard (física ou digital): disponível por 79,99€ (PVP Recomendado) – inclui o jogo completo para a PlayStation®5;

Rise of the Ronin™ - Edição Digital Deluxe: disponível por 89,99€* (PVP Recomendado) – inclui o jogo completo para a PlayStation®5, Cajado do ninja Iga, Espadas duplas Toyokuni, conjunto de armadura guerreiro Bando, conjunto de traje formal japonês, livro de arte digital e banda sonora digital;

Aqueles que fizerem reserva do jogo receberão o seguinte:

Acesso antecipado a quatro estilos de combate, incluindo:Hayabusa-ryu para Catana.

Hayabusa-ryu para Naginata.

Nioh-ryu para Catana.

Aisu Kage-ryu para Catana.

Acesso antecipado à catana dos ninja Iga.

Acesso antecipado ao conjunto de armadura dos ninja Iga

Em Rise of the Ronin™, os jogadores serão um Ronin, um samurai sem mestre, dono do seu destino. Verão a história desdobrar-se de diferentes formas, em função das decisões que tomam e das personagens a quem se decidem juntar pelo caminho. Tomarão decisões críticas para as suas missões, como assassinar ou proteger pessoas importantes, e modelarão o curso da história através de um complexo sistema de escolha múltipla. Sabe mais aqui. Vê aqui um trailer revelado recentemente, que mostra algumas das características da lendária jogabilidade que a Team Ninja está habituada a desenvolver, bem como algumas das principais características da exploração do mapa, as armas de que os jogadores irão usufruir ao longo do jogo, as múltiplas opções e a variedade de combate no título e outras pistas importantes de jogabilidade.